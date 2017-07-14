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Погибшего в Сирии офицера Афанасова похоронили под Оренбургом с воинскими почестями

Общество
14 июля, 12:29 дата обновления: 14 июля, 13:32 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Николай Афанасов погиб 10 июля в провинции Хама при исполнении служебного долга в результате минометного обстрела со стороны террористов

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ОРЕНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Погибшего в Сирии офицера Николая Афанасова похоронили с воинскими почестями в пятницу на его малой родине в Соль-Илецке Оренбургской области.

"Афанасов похоронен с почестями на городском кладбище Соль-Илецка", - сказал ТАСС представитель Соль-Илецкого городского округа.

Военнослужащий похоронен в соответствии с воинским ритуалом - под звуки гимна РФ и в сопровождении ружейного салюта. Простится с погибшим сегодня пришли родственники, боевые товарищи и представители Минобороны РФ. Отдали последние почести погибшему заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Романчук, глава региона Юрий Берг и многие другие.

Земляки вспомнили его как человека, честно выполнявшего свой воинский долг.

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"Оренбуржцы всегда честно и добросовестно исполняли свой долг, тоже самое выполнил Николай... Сыновья будут гордиться подвигом своего отца, а мы - земляка. Вечная память тебе, Николай", - сказал на церемонии прощания глава региона Юрий Берг.

"Николай Юрьевич прослужил короткую, но яркую службу. Сначала солдатом-пограничником, выбрал для себя профессию - защищать Родину. Уже будучи начальником штаба мотострелкового батальона, как один из лучших специалистов военного дела, обучал сирийских военнослужащих военному делу", - сказал заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Романчук.

Николай Афанасов окончил школу номер 2 Соль-Илецка. Призван на военную службу военным комиссариатом Соль-Илецкого района Оренбургской области в 2002 году. В 2008 году окончил Московское общевойсковое командное училище. С 2008 по 2013 годы проходил службу в Чеченской Республике, участник боевых действий. С 2013 года проходил службу в г. Буйнакске, должность - начальник штаба мотострелкового батальона.

Афанасов погиб 10 июля в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга в результате минометного обстрела со стороны террористов. В Сирии он проводил обучение личного состава подразделений сирийских правительственных войск. У Николая Афанасова остались жена и трое сыновей.

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