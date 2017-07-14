Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков переадресовал в Госдуму вопрос о задержке принятия закона о защите животных

Общество
14 июля, 16:12 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 14, июля. /ТАСС

Планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Госдуму с вопросом о том, почему задерживается принятие закона о жестоком обращении с животными.

"Это не к Кремлю вопрос, я бы переадресовал его в Думу", - сказал журналистам представитель Кремля.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе.

Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ.

Планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня.

Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.

Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.

Смотрите также

Рассмотрение законопроекта о защите животных перенесено на осень

Лещенко, Пьеха и Хаматова просят ускорить принятие закона об обращении с животными

Telegraph: британские зоозащитники требуют права проникновения на частную территорию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности
3
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
4
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из СП с российскими компаниями
5
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
6
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
7
"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи
Темы дня
Реклама