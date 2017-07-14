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Туапсе возглавил топ-10 самых экономичных морских курортов России

Общество
14 июля, 18:01 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, июля. /ТАСС

В десятку также вошли Судак, Саки, Евпатория и Феодосия

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СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Черноморский курорт Туапсе возглавил десятку наиболее бюджетных курортных городов России по версии аналитического агентства "ТурСтат", а всего в топ-10 по доступности четыре кубанских курорта, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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По данным "ТурСтата", в десятку вошли и четыре других крымских курорта - Судак (3 место), Саки (6 место), Евпатория (7 место) и Феодосия (8 место). В первую пятерку рейтинга включили Махачкалу (2 место) и Ессентуки (5 место).

"В топ-10 бюджетных отечественных курортов попали города на Черном и Азовском морях Краснодарского края и Крыма. В частности, на Кубани курортами с самыми оптимальными условиями для летнего отдыха стали Туапсе, Тамань, Новороссийск и Ейск. Причем Туапсе возглавил список доступных курортов России", - отметили в краснодарском Минкурортов.

Рейтинг самых бюджетных курортов составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения летом.

С начала летнего сезона на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края уже отдохнули более 4,7 млн туристов, что на 2 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в течение всего летнего сезона 2017 года на Кубани побывают порядка 16 млн туристов.

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