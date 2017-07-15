Тело Лю Сяобо кремировали в соответствии с волей его родных

ТАСС, 15 июля. Прощание с китайским правозащитником и лауреатом Нобелевской премии мира Лю Сяобо прошло в субботу в городе Шэньян на севере страны, в больнице которого он скончался в четверг на 62-м году жизни. Тело диссидента было кремировано, как этого пожелали его родные, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По его данным, перед кремацией состоялась "скромная церемония прощания", в которой приняли участие его друзья, родные и супруга Лю Ся.

В декабре 2009 года Лю Сяобо был приговорен к 11 годам тюремного заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя КНР. Китайские власти обвинили его в распространении антиправительственных слухов и организации деятельности, направленной на свержение правительства. В 2010 году Нобелевский комитет присудил Лю Сяобо премию мира за "длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае". КНР резко осудила вручение премии, заявив, что это "вмешательство в дела страны".

В мае этого года у диссидента была диагностирована последняя стадия рака печени. К нему были допущены врачи из ФРГ и США, которые настоятельно рекомендовали отправить его на лечение в Европу. Лю Сяобо был выпущен из-под ареста, однако остался в больнице КНР, где и скончался.

В четверг председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявила, что ответственность за смерть Лю Сяобо лежит на властях Китая. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск также выразили сожаления по поводу того, что власти КНР не позволили Лю Сяобо получить медпомощь в Европе.

Соболезнования прозвучали и со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, его американского коллеги Рекса Тиллерсона и президента США Дональда Трампа, генсека ООН Антонио Гутерриша, глав МИД Великобритании и Франции. Тиллерсон призвал Пекин отпустить из-под домашнего ареста вдову правозащитника Лю Ся и позволить ей покинуть Китай. Позже внешнеполитическое ведомство КНР по дипломатическим каналам вынесло представление нескольким странам, в том числе США, в связи с "ненадлежащими" комментариями официальных лиц данных государств после кончины Лю Сяобо.