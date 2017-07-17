Поклонская с иконой Николая II прошла крестным ходом во главе колонны в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ночь на понедельник прошла крестным ходом от Храма-на-Крови Екатеринбурга до монастыря святых Царственных страстотерпцев, расположенного в урочище Ганина яма в Свердловской области, во главе колонны с иконой Николая II в руках в память о расстрелянной царской семье.

"Для меня это долг и большая честь быть здесь в эту ночь. И в прошлом году я была в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля, принимала участие в крестном ходе, и вот в этом году то же самое. Для меня это большая честь, я считаю, что православные люди, которые чтут свою великую историю, многовековую, удивительную, имеют возможность приехать в эту ночь в Екатеринбург на русскую Голгофу", - сказала она ТАСС.

По данным Екатеринбургской епархии, Поклонская с иконой Николая II шла на крестном ходе во главе колонны рядом княгиней Ольгой Куликовской-Романовой и митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием. Возглавлял же колонну митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В ночь с 16 на 17 июля прошел традиционный Царский крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев, в нем приняли участие десятки тысяч человек. Впервые перед тем, как крестный ход начал свое движение, певчие исполнили гимн Российской империи "Боже, царя храни". В крестном ходе приняли участие делегации из Казахстана, Узбекистана, Новой Зеландии.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая II и его семью. Дом Ипатьева разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС, на его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови.

Ганина Яма - заброшенный Исетский рудник, куда после расстрела были привезены и уничтожены тела царской семьи. В 2000 году на этом месте открылся монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев.