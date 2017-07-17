Госпитализированные с менингитом из уральского лагеря дети заразились до заезда

ТАСС, 17 июля. Дети, доставленные в больницу с 3 по 12 июля из спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" в Челябинской области, заразились серозным менингитом еще до заезда в учреждение, сообщили в понедельник пресс-службе губернатора.

"Инцидент с заболеваемостью в спортивном лагере "Олимпиец" проанализирован соответствующими службами. Диагноз серозный менингит подтвержден у четверых детей, двоих уже выписали. По оценке специалистов, инфицирование произошло до начала смены, дети заразились, употребляя воду из одной бутылки", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сосновского района Челябинской области организовала проверку сообщений СМИ о четырех заболевших менингитом детях в спортивном лагере "Олимпиец".

В администрации лагеря ТАСС сообщили, что первый заезд стартовал в этом году 27 июня. Накануне открытия были проведены все необходимые мероприятия: санитарная и противоклещевая обработка территории, анализ воды, проверка пищеблока. После этого лагерь в установленном порядке обследовала специальная комиссия, которая выдала санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам.

Заболевшие дети приехали на отдых в составе одной футбольной секции. Они, как и все отдыхающие в лагере "Олимпиец", при поступлении представили необходимые медицинские справки из поликлиник по месту жительства. Первый случай заболевания был зафиксирован 3 июля.