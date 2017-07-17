Аудитория прямой трансляции VK Fest составила более 1,5 млн человек

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Более 1,5 млн пользователей "ВКонтакте" следили за прямыми трансляциями с фестиваля VK Fest, который проходил в Санкт-Петербурге 15 и 16 июля. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба социальной сети.
Лично же Парк 300-летия, где проходило мероприятие, посетили 85 тыс. человек. В организации фестиваля были задействованы более 5 тыс. человек.
За выходные пользователи соцсети сделали более 200 тыс. публикаций с упоминанием VK Fest 2017, а каждый четвертый посетитель установил официальное приложение мероприятия.
Для гостей были доступны 350 интерактивных площадок и 20 зон на общей территории в 30 Га. Одной из самых популярных стала зона "Юмор", которую представлял телеканал ТНТ.
Всего на VK Fest выступили более 40 популярных музыкантов, а также актеры, телеведущие и известные блогеры.