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Аудитория прямой трансляции VK Fest составила более 1,5 млн человек

Общество
17 июля, 17:12 UTC+3

Лично фестиваль "ВКонтакте" посетили 85 тыс. человек

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© Пресс-служба "ВКонтакте"

Более 1,5 млн пользователей "ВКонтакте" следили за прямыми трансляциями с фестиваля VK Fest, который проходил в Санкт-Петербурге 15 и 16 июля. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба социальной сети.

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© Наталия Михальченко/ТАСС

Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"

Лично же Парк 300-летия, где проходило мероприятие, посетили 85 тыс. человек. В организации фестиваля были задействованы более 5 тыс. человек.

За выходные пользователи соцсети сделали более 200 тыс. публикаций с упоминанием VK Fest 2017, а каждый четвертый посетитель установил официальное приложение мероприятия. 

Для гостей были доступны 350 интерактивных площадок и 20 зон на общей территории в 30 Га. Одной из самых популярных стала зона "Юмор", которую представлял телеканал ТНТ. 

Всего на VK Fest выступили более 40 популярных музыкантов, а также актеры, телеведущие и известные блогеры.

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