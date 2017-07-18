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Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым

Общество
18 июля, 15:14 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 18, июля. /ТАСС

Себе президент России купил вологодский пломбир в стаканчике

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин угостил членов правительства мороженым. Глава государства, посещая авиасалон МАКС в Жуковском, уже традиционно покупает мороженое. Этот раз не стал исключением. Президент подошел к палатке, где в большом ассортименте было представлено мороженое российских производителей. В частности, "Вологодское" и "Коровка из Кореновки".

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Путин подошел к прилавку в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий. "Чем угостите?" - поинтересовался он у девушки-мороженщицы. Продавец коротко рассказала об ассортименте. Президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике. Он расплатился тысячной купюрой, продавец начала искать сдачу, но Путин решил угостить всех. Президент попросил продавца выдать на оставшуюся сумму мороженого для сопровождавших его чиновников

"У нас желающих много", - заметил глава Ростеха Сергей Чемезов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок "Коровка из Кореновки", министр транспорта Максим Соколов также как и президент предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей.

"Проверьте, хватает ли", - спросил Путин. Продавец ответила, что сбилась со счета. В этот момент Сергей Чемезов протянул девушке еще пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая - 80 миллиардов, - обратился к нему глава государства, - можете себе позволить мороженое купить".

Журналисты поинтересовались у президента, вкусное ли мороженое? "Рекомендую", - ответил он.

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