Эксперты САФУ подготовили проекты развития инфраструктуры на Соловках

ТАСС, 19 июля. Сотрудники Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) подготовили ряд проектов по развитию инфраструктуры на Соловецких островах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"Наш университет уже подготовил проектные решения строительства канализационных очистных сооружений, комплекса по переработке и размещению отходов, здания участковой больницы, причала для маломерного флота. В разработке - план реконструкции жилого фонда, проектирование нового здания соловецкой общеобразовательной школы, решение задач, связанных с оптимизацией и модернизацией теплоэнергетического комплекса", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, заместителя директора Высшей инженерной школы САФУ Александра Тутыгина.

В пресс-службе добавили, что все строительные объекты будут полностью соответствовать архитектурным и экологическим требованиям, необходимым для сохранения культурно-исторического наследия архипелага. "Сейчас над проектом работают сотрудники Высшей инженерной школы и Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ. В планах - привлечение экспертов Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем и Высшей школы естественных наук и технологий", - уточнили в пресс-службе.

Экспедиция ЮНЕСКО

Ранее сообщалось, что эксперты ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) приедут на Соловецкий архипелаг для изучения ситуации на островах.

Со 2 по 12 июля в Кракове (Польша) проходила 41-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из объектов, который рассматривали на форуме, стал историко- культурный комплекс Соловецких островов. Эксперты положительно оценили работу, которая проводится для придания Соловецкому архипелагу статуса достопримечательного места.

В пресс-службе подчеркнули, что это позволит индивидуально регулировать процессы развития и сохранения уникального наследия Соловков, а также планы модернизации инфраструктурных объектов архипелага. На сессии было принято решение отправить совместную миссию ЮНЕСКО, ИКОМОС и ИККРОМ на Соловецкие острова в ближайшее время.

Соловецкие острова - архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов - 347 кв. км, это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Острова и прилегающая к ним пятикилометровая акватория Белого моря включены в состав Соловецкого государственного историко- архитектурного и природного музея-заповедника. Главной достопримечательностью и духовным центром островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. С 1992 года историко-культурный комплекс Соловецких островов внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.