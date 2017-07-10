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Российские объекты в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Досье

Биографии и справки
10 июля, 15:15 UTC+3

9 июля 2017 г. в список был включен Успенский собор в Свияжске

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ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июля 2017 г. Успенский собор в Свияжске был включен Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о других российских объектах в этом списке.

Россия в Списке всемирного наследия

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 г. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%.

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Успенский собор в Свияжске внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

По состоянию на начало 2017 г. в списке значилось 26 объектов из России - около 2,5% от общего число памятников (1073). 10 из них - естественного происхождения, 16 созданы руками человека.

Первым российским объектом, включенным в список ЮНЕСКО, в 1990 г. стал исторический центр Санкт-Петербурга, а также отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и др. В том же году в список вошли Московский Кремль и Красная площадь и архитектурный ансамбль Кижского погоста, известный своими памятниками деревянного зодчества.

До Успенского собора в Свияжске последним российским объектом, включенным в список, в 2014 г. стал Болгарский историко-археологический комплекс, расположенный на берегах Волги в 180 км к югу от Казани. Здесь находятся руины города Болгар, древнего поселения волжских булгар и первой столицы Золотой Орды, который существовал в период с VII по XV в.

Известные российские объекты в списке ЮНЕСКО

В Список всемирного наследия также включены такие культурные и природные памятники, как исторический центр Великого Новгорода и его окрестности, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, историко-культурный комплекс Соловецких островов, озеро Байкал и вулканы Камчатки.

Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей были включены в список в 1992 г. Великий Новгород - один из старейших русских городов (первое упоминание о нем относится к IХ в.). Большую культурную ценность представляют сохранившийся до наших дней новгородский краснокаменный Кремль и находящиеся на его территории постройки - Софийский собор (XI в.), Софийская звонница и Грановитая палата (обе - XV в.), монумент "Тысячелетие России" (1862 г.).

Суздаль и Владимир известны своей уникальной архитектурно-художественной школой, которая сложилась во время существования Владимиро-Суздальского княжества в XII-XIII вв. Ее основные черты - кладка из белого известняка, тонкая резьба по камню, изящество пропорций. В этом стиле выполнены знаменитые Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и Рождественский собор и Архиерейские палаты Суздальского кремля. Белокаменная архитектура Суздаля и Владимира была включена в список ЮНЕСКО в 1992 г.

Историко-культурные памятники Соловецкого архипелага также стали объектом всемирного наследия в 1992 г. На его территории находится множество археологических памятников, включая свидетельства пребывания здесь первобытного человека в III-II вв. до н. э., а также архитектурный комплекс, центральное место в котором занимает Соловецкий монастырь XV в.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия в 1996 г., является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора (большая часть видов животных эндемична), необычные формы рельефа.

Вулканы Камчатского полуострова были внесены в Список всемирного наследия в 1996 г. (в 2001 г. список участков с вулканами был расширен). Это один из наиболее интересных вулканических районов на планете: с вулканами здесь соседствуют ледники, и вместе они создают уникальные природные комплексы и ландшафтные ансамбли. В объект наследия включены шесть отдельных участков на востоке, в центре и на юге Камчатки, общая площадь которых составляет около 3,8 млн га. На этой территории располагаются около 30 действующих и 300 потухших вулканов. 

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