Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Шоу-рум с полноценными моделями квартир, которые жители столицы получат по программе реновации взамен снесенных хрущевок, не знает отбоя от посетителей. Чтобы справиться с наплывом потенциальных новоселов, его работу пришлось продлить до 13 августа.

Москвичи приходят на экспозицию целыми семьями, чтобы сделать замеры, обсудить расстановку мебели и протестировать работу сантехники.

Корреспондент ТАСС ознакомился с вариантами квартир и узнал, какое помещение понравилось посетителям больше всего.

Шоу-рум находится в зале В павильона № 75. Посетить демонстрационный зал горожане могут ежедневно с 10:00 до 19:00.

Экспозиция представляет собой полноразмерные квартиры с отделкой по стандарту "комфорт-класс" и элементами благоустройства. На типовом этаже расположены одна 1-комнатная, две 2-комнатных и одна 3-комнатная квартиры.

Посетители приходят на экспозицию с самого утра. Мебель и сантехнику люди проверяют едва ли не "на зубок", не упускают ни одной мелочи: тестируют даже ручки на дверях и окнах.

Въезжай и живи

"Очень радует, что это будет готовое жилье "под ключ". Не надо мучиться с ремонтом и сантехникой: сразу въезжай и живи", - отметил Евгений Федорович, который рассказал, что проголосовал за внесение своего жилого дома в Коптево в программу реновации. Он уже много лет работает монтажником, поэтому в ремонте разбирается.

"Качество отделки покажет время, но уже сейчас я вижу некоторые гарантии. Например, керамическая плитка в ванной защитит от грибка на стыках, влагостойкие обои - от лопания, фартук из керамической плитки на кухне - от грязи и жира, можно всегда поддерживать кухню в чистоте. Межкомнатные двери оснащены всей необходимой фурнитурой, и уже не надо тратиться на ручки, упоры и ограничители", - отметил он.

Рассчитывали на большее

Особое внимание в шоу-руме на ВДНХ привелекли просторные прихожие во всех вариантах представленных квартир.

Владимир Олегович разрешил внуку установить в прихожей новой квартиры настольный футбол - габариты позволяют сделать там целую игровую зону. "Живем в доме номер 10 по улице Линии Октябрьской железной дороги. В нашей "трешке" с трудом помещаются две семьи, поэтому реновация для нас - хороший шанс взять две двухкомнатные квартиры с небольшой доплатой. И по ипотеке вроде хороший процент обещают", - сказал он.

Главным недостатком жители пятиэтажек сочли несоразмерность комнат в помещениях. К примеру, в одном из вариантов прихожая в два раза превышает размер жилой комнаты, отмечают москвичи. "Смутило, что размер квартиры меньше ожидаемого. Надеюсь, это только одна из моделей, и в дальнейшем будет предложено несколько архитектурных решений", - признается Надежда, которая сейчас живет в пятиэтажке на улице Керченская.

Она давно ждет переселения из старой хрущевки, "где прожило уже не одно поколение".

"Впечатление от отделки соответствует ожиданиям. То есть в такую квартиру можно заехать и жить, потом, если захочешь оригинальных деталей интерьера, можешь переделать, но уж точно не увидишь бетонные стены без обоев и дырку в полу вместо предполагаемой сантехники", - добавила она.

Планировка может измениться

Кроме типовых квартир, в шоу-руме разместили и макет микрорайона. В нем предусмотрены детские и спортивные площадки, а также парковые и рекреационные зоны. Что касается планировок - то пока будущие новоселы знакомятся с предварительными вариантами квартир, окончательные архитектурные решения могут поменяться. Но уже сейчас власти Москвы изучают отзывы и предложения, которые посетители оставляют на выходе.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал ТАСС, что "квартиры по программе реновации будут иметь улучшенную отделку, увеличенную по сравнению со старыми пятиэтажками высоту потолков, улучшенную звукоизоляцию, датчики задымления и счетчики учета коммунальных услуг, застекленные лоджии и балконы".

В программу реновации попали порядка 500 кварталов. В предварительный список для голосования по проекту программы реновации включено 4,5 тыс. домов, где живут около 1 млн. москвичей. Это пятиэтажки и другие аналогичные дома, например, здания от двух до четырех этажей, которые находятся в плохом состоянии.

С 15 мая по 15 июня на двух площадках - электронной в системе "Активный гражданин" и очной в центрах государственных услуг "Мои документы" проводилось голосование по проекту программы реновации. Кроме того, москвичи в любой момент могли провести общее собрание собственников помещений (включая нежилые) и решить, хотят они участвовать в программе реновации или нет.

Новые квартиры будут предоставлены москвичам в тех же районах, включая районы Центрального административного округа.