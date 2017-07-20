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Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева

Общество
20 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Правозащитница назвала помилование актом милосердия

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Президент РФ Владимир Путин и правозащитница Людмила Алексеева

Президент РФ Владимир Путин и правозащитница Людмила Алексеева

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Основательница Московской Хельсинкской группы (МХГ), правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что президент РФ Владимир Путин на встрече с ней в четверг обещал помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева.

Об этом она рассказала по видеосвязи на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который проводит в честь ее 90-летнего юбилея торжественное заседание.

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"Я президенту сказала: "Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело, помилуйте Игоря Изместьева", - сообщила Алексеева, отметив в ходе беседы, что "помилование - не акт справедливости, это акт милосердия". "Я, говорит, обещаю", - привела член СПЧ ответ Путина. Алексеева заявила, что верит в исполнение обещания президента.

Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.

В четверг Путин перед вылетом в Йошкар-Олу заехал к Алексеевой в ее квартиру на Арбате и поздравил с 90-летним юбилеем. Президент подарил ей букет цветов и гравюру с видом Евпатории - места, которое является малой родиной Алексеевой.

Также глава государства направил Алексеевой поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул значимость деятельности правозащитницы. "По велению сердца вы посвятили жизнь служению обществу, твердому и последовательному отстаиванию прав и свобод человека, благодаря особой нравственной силе и верности своим убеждениям добились значимых достижений в правозащитной деятельности, внесли весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

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