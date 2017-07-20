Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева

МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппаратаПроисшествия 20 июля, 16:29
Путин не исключил помилования ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:25
ОВК в I полугодии увеличила выпуск вагонов на 35%, до 9,2 тыс. единицТранспорт 20 июля, 16:21
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:06
Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое местоСпорт 20 июля, 15:56
Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июляСпорт 20 июля, 15:15
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленностьЭкономика и бизнес 20 июля, 15:13
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 20 июля, 15:11
Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июляСпорт 20 июля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Основательница Московской Хельсинкской группы (МХГ), правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что президент РФ Владимир Путин на встрече с ней в четверг обещал помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева.
Об этом она рассказала по видеосвязи на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который проводит в честь ее 90-летнего юбилея торжественное заседание.
"Я президенту сказала: "Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело, помилуйте Игоря Изместьева", - сообщила Алексеева, отметив в ходе беседы, что "помилование - не акт справедливости, это акт милосердия". "Я, говорит, обещаю", - привела член СПЧ ответ Путина. Алексеева заявила, что верит в исполнение обещания президента.
Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.
В четверг Путин перед вылетом в Йошкар-Олу заехал к Алексеевой в ее квартиру на Арбате и поздравил с 90-летним юбилеем. Президент подарил ей букет цветов и гравюру с видом Евпатории - места, которое является малой родиной Алексеевой.
Также глава государства направил Алексеевой поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул значимость деятельности правозащитницы. "По велению сердца вы посвятили жизнь служению обществу, твердому и последовательному отстаиванию прав и свобод человека, благодаря особой нравственной силе и верности своим убеждениям добились значимых достижений в правозащитной деятельности, внесли весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.