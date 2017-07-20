Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по межнациональным отношениям посетил в Йошкар-Оле Национальный музей Марий Эл имени Т. Евсеева.

Глава государства осмотрел экспозицию, рассказывающую о традициях и верованиях марийского народа - одного из немногих в Европе, который сохранил традиционную религию - язычество.

В музее президента встретил ансамбль девушек-гусляров. Экскурсовод рассказала главе государства об обрядах и традициях марийцев, отметив их "интересное мировоззрение и необыкновенную толерантность к другим народам".

Краевед обратила внимание президента на то, что марийцы сумели сохранить свою самобытность, которая проявляется в многочисленных обрядах и празднованиях.

Как отметила экскурсовод, марийские традиционные верования уже много веков тесно переплетаются с христианством, при этом никаких конфликтов на религиозной почве в республике нет.

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева - старейший музей республики, ведущий научно-методический и информационный центр для муниципальных и ведомственных музеев республики, располагающий уникальным музейными предметами и музейными коллекциями. История музея начинается с 1920 года. Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Тимофей Евсеевич Евсеев - ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение и сохранение традиционной культуры народа мари.

В фондах музея собраны богатейшие коллекции по истории, природе, этнографии, культуре Марийского края - это материалы археологии, этнографии, документальные материалы, предметы изобразительного искусства, биологические экспонаты, изделия из драгоценных металлов, камней и прочее.

Открыты экспозиции: "Обряды жизненного цикла: Традиционная культура народа мари XIX-XX веков", "Страницы истории Марийского края с древнейших времен до 80-х гг. XX века", "Удивительный мир животных. Особо охраняемые природные территории Республики Марий Эл".