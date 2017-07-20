МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в столице в ближайшие часы и ночью с 20 на 21 июля.

"По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы вечером 20 июля и ночью с 20 на 21 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.