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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве

Общество
20 июля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В ближайшие часы возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в столице в ближайшие часы и ночью с 20 на 21 июля.

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"По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы вечером 20 июля и ночью с 20 на 21 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

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