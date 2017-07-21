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Фонд "Гала - Сальвадор Дали" считает неприемлемой эксгумацию тела художника

Общество
21 июля, 13:06 UTC+3 ТАСС

По словам руководителя фонда, постановление суда не имеет под собой никаких оснований

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ТАСС, 21 июля. Фонд "Гала - Сальвадор Дали" заявил о неприемлемости эксгумации тела художника, состоявшейся вечером в четверг. Как сообщила в пятницу испанская газета El Mundo, это стало первой реакцией фонда после данной процедуры, осуществленной по решению мадридского суда.

"Постановление суда не мотивировано и не имеет под собой никаких оснований", - категорично заявил руководитель фонда "Гала - Сальвадор Дали" Жоан Мануэль Севильяно.

"Мы хотим направить запрос об установлении судебной ошибки, чтобы понять, есть ли возможность обратиться с жалобой в министерство юстиции за материальной компенсацией", - сообщил адвокат Альберт Сегура. Он настаивает на том, что судебная практика в Испании требует "достаточных доказательств для столь агрессивных действий против памяти умершего", а в рассматриваемом случае доказательства сводятся к нотариальному заявлению от подруги матери Пилар Абель, которое подтверждает версию о том, что мать Пилар Абель состояла в связи с Сальвадором Дали.

Секретарь фонда, который также считает эксгумацию неприемлемой, рассказал, что гроб был открыт в 22:20 и закрыт в 23:40 20 июля. Процедура была осложнена наличием слоя из цинка на гробе, что потребовало дополнительного времени для вскрытия. Тем не менее общая продолжительность всего процесса была меньше, чем ожидалось, что было обусловлено тщательной подготовкой и решением всех предварительных задач. Также была проведена успешная работа с людьми, которые присутствовали на похоронах Дали в 1989 году.

Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989) были эксгумированы в четверг вечером в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию Пилар Абель из Жироны (Каталония), утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, и были извлечены две длинные кости.

Пилар Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждает, что ее мать имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. По утверждению женщины, о том, что Дали является ее отцом, она узнала от своей бабушки. Если ДНК-тест подтвердит слова Пилар Абель, она сможет претендовать на то, чтобы носить его фамилию, и на авторские права.

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