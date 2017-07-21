Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу на передачу Исаакия РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ не принял к рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), оспаривавших положения закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу Бориса Вишневского и Павла Шапчица, оспаривавших конституционность части 3 статьи 9 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"... Не вторгаясь в фактические обстоятельства конкретного дела и не оценивая вынесенные судебные решения, КС тем не менее признал, что оспариваемая норма права граждан не нарушает и они не лишены судебной защиты", - говорится в сообщении..