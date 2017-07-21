Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу на передачу Исаакия РПЦ

Умер актер Клод РишКультура 21 июля, 13:53
Москва стала лауреатом международной премии за развитие транспортной инфраструктурыОбщество 21 июля, 13:43
Сергей Жвачкин подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской областиСибирь 21 июля, 13:40
"Швабе" продемонстрировал на МАКС-2017 возможности SWIR-камерыЭкономика и бизнес 21 июля, 13:37
Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площадиСпорт 21 июля, 13:33
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе группСпорт 21 июля, 13:23
Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 13:21
CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа ЕременкоСпорт 21 июля, 13:19
Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнованияСпорт 21 июля, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ не принял к рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), оспаривавших положения закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу Бориса Вишневского и Павла Шапчица, оспаривавших конституционность части 3 статьи 9 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"... Не вторгаясь в фактические обстоятельства конкретного дела и не оценивая вынесенные судебные решения, КС тем не менее признал, что оспариваемая норма права граждан не нарушает и они не лишены судебной защиты", - говорится в сообщении..