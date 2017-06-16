Исаакиевский собор пока продолжит работать в статусе музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Исаакиевский собор в Петербурге пока продолжит функционировать как музей, заявил новый директор учреждения Юрий Мудров на первой встрече с коллективом.

"Давайте опираться на то, что музей работает. Будут изменения - будем исходить из общей ситуации. Наша задача - работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры - Исаакиевского собора и Спаса на крови", - цитирует его пресс-служба музея.

Мудров добавил, что соглашение о партнерстве с Санкт-Петербургской епархией, которое позволяет РПЦ проводить в соборе богослужения, а также предусматривает совместную работу над просветительскими проектами, будет выполняться.

Назначение Мудрова

О назначении Мудрова директором музея комитет по культуре объявил накануне. Должность директора Исаакия была вакантна после того, как руководивший им с 2008 года Николай Буров уволился по собственному желанию с 1 июня. С 31 мая обязанности директора музея "Исаакиевский собор" исполняла писательница Ирада Вовненко, ранее работавшая заместителем директора музея.

Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Вопрос о передаче собора Русской православной церкви был задан 15 июня президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства напомнил, что собор церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.