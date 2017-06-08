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Музей "Исаакиевский собор" расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ

Общество
8 июня, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, июня. /ТАСС

Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, который покинул свой пост с 1 июня

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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Руководство государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" расформировало существовавший с 2016 года отдел по взаимодействию с Русской православной церковью. Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, покинувшим свой пост с 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

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"Отдел был расформирован по решению прежнего руководства музея, он существовал недолго, - сказала руководитель пресс-службы Мария Морозова. - Однако его расформирование не означает, что у нас прекратилось взаимодействие с Русской православной церковью".

Морозова подчеркнула, что "взаимодействие с РПЦ не прерывалось как до создания отдела, так и после его расформирования". "В данный момент в музее нет специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по мере необходимости занимаются сотрудники разных отделов", - добавила она.

Передача не началась

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

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Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести ее на референдум, однако вопрос "завис" на рассмотрении в Законодательном собрании города.

31 мая комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал приказ, согласно которому к исполнению обязанностей директора музея-памятника приступила писательница, член Союза писателей РФ Ирада Вовненко. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

Нет точных сроков передачи

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется осуществить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что "от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования".

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

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