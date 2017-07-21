Рособрнадзор лишил лицензии Институт языков и культур имени Льва Толстого

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор по итогам проверок прекратил действие лицензии одного из московских частных вузов - Института языков и культур имени Льва Толстого, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
За минувшую неделю было приостановлено действие лицензии Сергиево-Посадского гуманитарного института, а Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" полностью лишился государственной аккредитации.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.