Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор лишил лицензии Институт языков и культур имени Льва Толстого

Общество
21 июля, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Теперь вуз обязан прекратить образовательную деятельность

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор по итогам проверок прекратил действие лицензии одного из московских частных вузов - Института языков и культур имени Льва Толстого, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

За минувшую неделю было приостановлено действие лицензии Сергиево-Посадского гуманитарного института, а Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" полностью лишился государственной аккредитации.

Смотрите также

Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"

Наказанные Рособрнадзором вузы заявляют об устранении замечаний и готовятся к приему

Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама