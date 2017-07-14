Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"

Хашиг: бюджет ФК "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработки вырослиСпорт 14 июля, 16:38
Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе СмоловаСпорт 14 июля, 16:29
"Тренчин" и "Бней Иегуда" - соперники "Зенита" в Лиге ЕвропыСпорт 14 июля, 16:27
Копьеметательница Ребрик считает, что способна показать высокий результат на ЧМ в ЛондонеСпорт 14 июля, 16:22
Тренер: зимний ЧМ-2018 станет первым крупным стартом для легкоатлетки КоневойСпорт 14 июля, 16:16
"Русский фестиваль" в честь 120-летия установления дипотношений открылся в БангкокеКультура 14 июля, 16:15
Бывший нападающий "Вашингтона" Галиев подписал контракт с "Ак Барсом"Спорт 14 июля, 16:12
"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником КузьминымСпорт 14 июля, 16:06
Россиянин Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в водуСпорт 14 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор по итогам проверки лишил госаккредитации Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО) и Первый московский юридический институт. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Там добавили, что на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.