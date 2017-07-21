СМИ: аукционный дом из Монако опроверг сведения о продаже "часов Путина"

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Аукционный дом Monaco Legend Group опроверг сведения о продаже с торгов "часов Путина". Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Ранее в СМИ появились данные о том, что этим торговым домом были за €1,054 млн проданы платиновые часы Patek Philippe с фабричным номером 5208 и с гарантийными документами на имя Владимира Путина. "Речь не идет о часах господина Путина, и наша компания никогда подобного не утверждала", - сказал представитель Monaco Legend Group. "Виноваты в возникшей шумихе журналисты, которые не прочитали внимательно ни каталог аукциона, ни соответствующий пресс-релиз. Там было четко сказано, что это не часы российского президента, а лишь часы, которые были приобретены с целью подарить их господину Путину".

"Однако такого подарка сделано в конечном счете не было. По этой причине часы и продавались с аукциона", - заявил представитель аукционного дома из Монако.

Как подтвердил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проданные в Монако часы не имеют никакого отношения к российскому лидеру. По словам Пескова, Кремль никак не будет реагировать на продажу "часов Путина". "Мы и не собирались устанавливать какую-то связь [часов и президента РФ]. Это такая из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", - сказал он.

При этом пресс-секретарь добавил: "Это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом - эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту". "Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живет", - сказал Песков. По данным аукционного дома, часы были приобретены неким покупателем из стран Азии.