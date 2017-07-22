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Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"

Общество
22 июля, 17:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, июля. /ТАСС

На территории мемориального комплекса "Ворошиловская батарея" для гостей доступны тир, автодром, конная трасса, выставка военной техники и пейнтбольная зона

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© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
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© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/.Филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в субботу во Владивостоке. Он расположился на территории мемориального комплекса "Ворошиловская батарея" на острове Русский. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту(ТОФ) Владимир Матвеев.

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"В субботу на мемориальном комплексе "Ворошиловская батарея" во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытие филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Для гостей открыты все площадки парка - тир, автодром, конная трасса, выставка военной техники и пейнтбольная зона", - рассказал представитель ВВО.

Военно-патриотический парк "Патриот" официально открылся в 2015 году в Подмосковье и быстро стал популярным местом отдыха. Филиалы парка есть уже в целом ряде городов страны, но во Владивостоке он пока единственный на Дальнем Востоке.

Комплекс "Ворошиловская батарея"- одна из площадок музея Тихоокеанского флота. Он является одним из самых посещаемых туристами мест во Владивостоке. Беговая батарея "Ворошиловская" на острове Русский с 1934 года защищала подходы к столице Приморья. В ее составе были две трехорудийные башни. Батарея обеспечивала дальность стрельбы до 38 км. Как военная единица она просуществовала до 1997 года, после чего вошла в состав музея ТОФ.

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