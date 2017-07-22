Аппарат уполномоченного по правам ребенка разрабатывает меры по борьбе с попрошайничеством

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 22 июля. / ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка намерен предложить меры по борьбе с попрошайничеством. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
"Ко мне подходили женщины заплаканные с табличками про детей. Я говорила: покажите мне документы, можно я свяжусь с врачом и узнаю. Нет, никак. Я узнаю, что она неделю в одном регионе, неделю в другом, неделю в третьем. Эта проблема реально есть", - рассказала омбудсмен. "Здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить". - добавила Кузнецова.
По ее словам, попрошайничество подрывает веру в благотворительные организации, а также вредит детям, у которых забирают заработок. "Мне кажется, это настолько подрывает основу веры молодых в жизнь, в правду, в честность, веру в ценности и идеи", - отметила она.
"Эти вещи на самом деле нужно искоренять", - заключила она.