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Аппарат уполномоченного по правам ребенка разрабатывает меры по борьбе с попрошайничеством

Общество
22 июля, 14:46 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 22, июля. / ТАСС

По мнению детского омбудсмена, эту проблему необходимо искоренять, так как попрошайничество подрывает веру детей "в жизнь, в правду, в честность, веру в ценности и идеи"

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 22 июля. / ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка намерен предложить меры по борьбе с попрошайничеством. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

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"Ко мне подходили женщины заплаканные с табличками про детей. Я говорила: покажите мне документы, можно я свяжусь с врачом и узнаю. Нет, никак. Я узнаю, что она неделю в одном регионе, неделю в другом, неделю в третьем. Эта проблема реально есть", - рассказала омбудсмен. "Здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить". - добавила Кузнецова.

По ее словам, попрошайничество подрывает веру в благотворительные организации, а также вредит детям, у которых забирают заработок. "Мне кажется, это настолько подрывает основу веры молодых в жизнь, в правду, в честность, веру в ценности и идеи", - отметила она.

"Эти вещи на самом деле нужно искоренять", - заключила она.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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