Самолет с российскими туристами вылетит из Турции в 18:40

АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Туристы из России вылетят из турецкого города Бодрум в воскресенье 18:40 (совпадает с московским) в Москву. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве в Анталье.

"Чартерный рейс 9135 авиакомпании iFly со всеми пассажирами, которые ожидают перелета, отправится уже сегодня в 18:40", - сказал собеседник агентства.

Не менее 300 российских граждан ожидали вылет из Бодрума с пятницы. Ранее в генконсульстве заявили, что сначала рейс был перенесен с пятницы на 14:00 (время совпадает с московским) на 22 июля, потом на 03:00 23 июля. Затем, как отмечалось, он был вновь перенесен на 05:00 воскресенья.

Задержка вылета была связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.