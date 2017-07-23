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Самолет с российскими туристами вылетит из Турции в 18:40

Общество
23 июля, 18:57 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Не менее 300 российских граждан ожидали вылет из Бодрума с пятницы

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АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Туристы из России вылетят из турецкого города Бодрум в воскресенье 18:40 (совпадает с московским) в Москву. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве в Анталье.

"Чартерный рейс 9135 авиакомпании iFly со всеми пассажирами, которые ожидают перелета, отправится уже сегодня в 18:40", - сказал собеседник агентства.

Не менее 300 российских граждан ожидали вылет из Бодрума с пятницы. Ранее в генконсульстве заявили, что сначала рейс был перенесен с пятницы на 14:00 (время совпадает с московским) на 22 июля, потом на 03:00 23 июля. Затем, как отмечалось, он был вновь перенесен на 05:00 воскресенья.

Задержка вылета была связана с решением вопросов технического обслуживания бортов.

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