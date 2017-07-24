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Авиакомпания iFly обещает наладить график рейсов до 25 июля

Общество
24 июля, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Не менее 300 россиян ожидали вылет из Бодрума с пятницы, попасть в Москву им удалось только в воскресенье

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания iFly планирует полностью восстановить своевременный вылет рейсов ко вторнику, 25 июля. Об этом в понедельник сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По уточненной информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания. Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly, которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля", - сообщила АТОР представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

Ранее сообщалось, что не менее 300 российских граждан ожидали вылет из Бодрума с пятницы. Самолет авиакомпании iFly, который должен был забрать туристов из Бодрума в субботу, 22 июля (вылет его из Москвы был назначен на 22:00 мск), вылетел из аэропорта "Внуково" в Бодрум в 14:50 23 июля, чтобы забрать их в Москву. По информации на табло авиакомпании, рейс прибыл в Москву в 22:27 мск в воскресенье.

Также АТОР отмечает, что задержки рейсов авиакомпании в прошедшие выходные приобрели веерный характер.

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