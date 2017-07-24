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МЧС доставил очередную партию гуманитарной помощи в Йемен

Общество
24 июля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Самолет Ил-76 прибыл с гуманитарным грузом в аэропорт города Аден

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 доставил более 23 тонн гуманитарной помощи для населения Йемена, пострадавшего от вооруженного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт города Аден, куда доставил более 23 тонн гуманитарной помощи. Среди грузов - продукты питания, многоместные палатки", - сказал представитель МЧС.

На прошлой неделе борт МЧС также доставил в Йемен более 23 тонн гуманитарных грузов. На обратном пути он забрал 62 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта.

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Военная операция в Йемене
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