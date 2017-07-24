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"Недетский разговор с Владимиром Путиным" собрал в интернете 6 млн просмотров

Общество
24 июля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных "Недетскому разговору", составил более 4,5 млн

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Трансляция беседы Владимира Путина с воспитанниками сочинского образовательного центра "Сириус" собрала в интернете более 6 млн просмотров. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

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"Недетский разговор": Путин встретился с воспитанниками центра "Сириус"

"Количество просмотров "Недетского разговора" в интернете превысило 6 миллионов, - говорится в сообщении. - А общий охват опубликованных в соцсетях материалов, посвященных "Недетскому разговору", - более 4,5 млн. человек".

В пятницу, 21 июля Владимир Путин ответил на вопросы воспитанников сочинского образовательного центра "Сириус". Прямая трансляция разговора президента со школьниками велась на канале НТВ, сайте НТВ.RU и в мобильном приложении НТВ. Также трансляция была доступна на официальных каналах НТВ в YouTube, соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

На встрече с президентом собирались более 800 участников июльской образовательной программы центра "Сириус" из 66 регионов России. Также Владимир Путин ответил на вопросы юных зрителей, присланные в официальный аккаунт НТВ "ВКонтакте". Общение длилось около трех часов.

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