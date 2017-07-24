Чему учится учитель: "Балтийский Артек" помог в обмене опытом педагогам со всей страны

ПОСЕЛОК ПРИМОРЬЕ /Калининградская область/, 24 июля. / ТАСС/. Более 400 молодых педагогов из 75 регионов страны приехали на форум "Балтийский Артек", который в эти дни проходит на берегу Балтийского моря в поселке Приморье Калининградской области. Участники смены признались, что получили отличную возможность обменяться опытом и теперь будут внедрять полученные знания на практике - в своих регионах.

Корреспондент ТАСС решил выяснить, чему научились педагоги за смену и с какими новыми идеями ознакомились.

Отдыхать было некогда

Утро для учителей в "Балтийском Артеке" начинается, как и в любом другом детском оздоровительном лагере - с раннего подъема, зарядки или пробежки, а затем участников ждут мастер-классы, круглые столы, дискуссии и другие образовательные мероприятия. Площадки для проведения дискуссий названы в честь великих русских писателей - например, шатер "Ломоносов" или дискуссионная площадка "Толстой".

Участники смены рассказали корреспонденту ТАСС, что программа шести дней форума оказалась настолько насыщенной, что у многих не хватало времени на утреннюю физподготовку - приходилось сразу начинать работу, чтобы все успеть.

"Да, нам удалось почувствовать себя как раньше - будто в лагере побывали. Однако свободного времени тут очень мало - график мероприятий плотный, можно сказать, перенасыщенный, поэтому на пробежку так ни разу и не сходили", - поделился своими впечатлениями педагог-организатор "Академии талантов" из Санкт-Петербурга Александр Плотников.

Один из организаторов форума - глава Росдетцентра и ответственный секретарь координационного совета Российского движения школьников Алиса Крюкова отмечает, что программа мероприятия составлена таким образом, чтобы в сжатые сроки дать участникам максимальный объем информации.

"Форум, в первую очередь, образовательный, мы не ставили себе задачу, чтобы его участники отдохнули. Они должны впитать максимум знаний, чтобы увезти их к себе в регионы", - сказала ТАСС Крюкова.

Защитить проект и выиграть грант

Большая часть образовательного форума посвящена защите педагогами образовательных проектов, которые они представляют экспертам Федерального агентства по делам молодежи, для того чтобы получить возможность выиграть грант на его реализацию. На форуме учителя представили 240 проектов, 30 из которых по результатам отбора смогут претендовать на получение финансовой поддержки от Росмолодежи.

Как отмечает эксперт Росмолодежи по отбору проектов Елена Пронина, все идеи молодых педагогов, представленные для оценки, - интересные и уникальные. "Дефицита хороших проектов у нас не было, здесь действительно представлены лучшие из лучших со всей страны. Перед экспертами стояла сложнейшая задача - выбрать из самых интересных самые-самые интересные", - рассказала собеседница агентства.

На суд экспертов участники представляли самые разные образовательные проекты. Например, преподаватель из Великого Новгорода Василий Цепов хочет снять серию видеороликов, рассказывающих подрастающему поколению о героях войны, которые пожертвовали жизнью ради спасения других.

"Мой проект называется "Миг", название отражает, что у героев был только миг для принятия решения, и они сделали единственный выбор - ценой своей жизни спасли десятки чужих. Дети должны знать героев своего Отечества", - рассказал ТАСС педагог.

Его коллега из Калининградской области - учитель истории и обществознания Михаил Кришталь мечтает создать в регионе школу для юных политиков, где дети в игровой форме будут изучать основы избирательного права и устройства государства.

Молодежь в нашей стране не очень активно участвует в политических процессах, в частности, в выборах. Считаю, что раз мы живем в демократическом государстве, то преподавать основы политики нужно... со школьной скамьи, причем не в форме лекций, а в форме игры", - отметил Кришталь.

Донести до регионов

Как рассказал ТАСС глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, задача форума также состоит в том, чтобы подготовить людей, которые смогут "транслировать" полученные знания в регионах.

"Молодежи в стране очень много, мы своими образовательными мероприятиями можем охватить не более 1%. Задача состоит в том, чтобы каждый из тех, кто побывал здесь, вернулся и домой и рассказал то, что здесь узнал, увидел, услышал - это и будет кумулятивный эффект. Вот именно на это и направлена наша образовательная площадка", - сказал Бугаев.

Себя показать, других посмотреть

Участники форума отмечают, что на площадке "Балтийского Артека" собрались коллеги из разных регионов, что позволило им обменяться опытом.

"На форуме появилось осознание того, насколько наша страна большая, насколько по-разному организовано все в регионах. Есть огромное количество интересных находок в сфере образовательных программ - для себя я отметила методики учителей из Санкт-Петербурга и Казани, которые буду применять в своей работе", - поделилась с ТАСС Наталья - методист московского Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

Кроме того, многим молодым педагогам удалось наладить межрегиональные отношения. "Мы разговаривали с коллегами из Москвы и Оренбурга и договорились, что когда вернемся домой, то постараемся провести телемост, но уже не для педагогов, а для детей", - рассказала корреспонденту ТАСС педагог-организатор районной школы из Татарстана Мария Кропотина.

Российское движение школьников

Не менее важной частью дискуссий на площадке форума стало обсуждение развития Российского движения школьников - общероссийской детско-юношеской организации, образованной указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году. Как отмечают организаторы мероприятия, с каждым годом движение становится все более популярным в регионах и к нему стремятся присоединиться все больше школ.

"В прошлом году я был на "Балтийском Артеке", было много вопросов про Российское движение школьников, на которые не было ответов. То, что я увидел сегодня - это небо и земля, сегодня я увидел людей, которые являются профессиональным сообществом, работают как слаженная команда. Это гигантский шаг вперед", - сказал ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"За время форума мы рассказали молодым педагогам, как развивать движение у себя в регионах, как создавать кружки и вовлекать в них молодежь. А еще очень важно, что был составлен план развития движения с участием регионов, с учетом их пожеланий и рекомендаций", - отметила ответственный секретарь координационного совета Российского движения школьников Алиса Крюкова.

Региональные координаторы движения рассказали ТАСС о том, что приобрели на форуме новые знания и опыт по развитию движения в субъектах РФ. "У меня и моих коллег появилась дополнительная мотивация привлечь в движение новых участников. Учителя, которые приехали со мной, уже решили, что станут активистами организации и уже узнают, как их школе присоединиться к движению", - рассказала ТАСС координатор движения в Карелии Елена Колеченок.

Солидарна с ней и коллега из Карачаево-Черкесии Алина Гукемухина, которая отметила, что на форуме она получила много опыта по организации детских мероприятий и кружков для развития Российского движения школьников у себя в регионе. "Педагоги, которые участвуют в движении, дают детям самое главное знание - они учат их не просто грамоте, они учат их жить правильно, всесторонне развивают своих воспитанников", - сказала собеседница агентства.