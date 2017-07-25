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Минздрав оптимизирует лечение онкопациентов в дневных стационарах

Общество
25 июля, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Основная цель изменений - разгрузить круглосуточные стационары для пациентов в тяжелом состоянии

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минздрав по поручению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец проработает вопрос о перераспределении пациентов с онкологическими заболеваниями с использованием стационарозамещающих технологий. Отчитаться о результатах ведомство должно к 1 ноября 2017 года.

Поручение было разработано членами Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.

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"Представить предложения по развитию стационарозамещающих форм оказания помощи при проведении химиотерапии, лучевой терапии и малоинвазивных вмешательств, в том числе проработать вопрос о проведении химиотерапии в первичном онкологическом кабинете и развитии сети онкологических отделений", - говорится в тексте поручения.

Основная цель изменений - разгрузить круглосуточные стационары для пациентов в тяжелом состоянии. Мера также позволит пациентам проходить лечение ближе к месту жительства.

В Минздраве отметили, что стационарозамещающие методы лечения активно внедряются. Согласно приведенным данным, в 2016 году в стационарах находились более 1,571 млн онкобольных, в онкодиспансерах - 854,3 тыс. В России на данный момент 98 онкодиспансеров. "Из них 93 имеют стационары", - уточнили в ведомстве.

Перегруженность и внутрибольничные инфекции

Глава благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова, член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, сообщила ТАСС, что оптимизация технологий амбулаторного лечения больных с онкологией позволит освободить места для тяжелых пациентов. Также, по словам Чистяковой, эти изменения могут коснуться организации онкопомощи детям.

"Связано это с тем, что у нас технологии дневного стационара недофинансированы, там очень маленькие деньги, и поэтому всех больных, кому это нужно и кому не нужно, стараются положить в стационар. В итоге стационары заняты, образуются очереди из людей, которые не могут дождаться очереди на лечение", - сказала она.

Также, по ее словам, большую опасность для пациентов в стационарах представляют устойчивые внутрибольничные инфекции. "У пациентов с онкологическими заболеваниями иммунитет ослаблен химиотерапией, поэтому любая инфекция для него представляет опасность, а особенно резистентных вирусы, - пояснила она. - Вопреки расхожему мнению им безопаснее за пределами больницы".

Внутрибольничные инфекции являются значительной проблемой проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно они "являются одной из основных причин смерти и страданий госпитализированных пациентов во всем мире".

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