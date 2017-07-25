Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 25 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе и ряде других субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) 25 июля из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается во вторник на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Высокая пожароопасность, помимо Московского региона, прогнозируется также в Курской, Тамбовской и Владимирской областях.

Кроме того, по информации метеослужбы, в Брянской, Смоленской Тульской, Воронежской, Ивановской и Костромской областях пройдут грозы.

По данным синоптиков, во вторник воздух в столице прогреется до 26 градусов. Ожидается, что днем в Москве осадков не будет, порывы ветра составят 2-7 м/с.