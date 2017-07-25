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Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 25 июля

Общество
25 июля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Во вторник в столице ожидается до 26 градусов тепла, без осадков

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе и ряде других субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) 25 июля из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается во вторник на сайте Гидрометцентра РФ.

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"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Высокая пожароопасность, помимо Московского региона, прогнозируется также в Курской, Тамбовской и Владимирской областях.

Кроме того, по информации метеослужбы, в Брянской, Смоленской Тульской, Воронежской, Ивановской и Костромской областях пройдут грозы.

По данным синоптиков, во вторник воздух в столице прогреется до 26 градусов. Ожидается, что днем в Москве осадков не будет, порывы ветра составят 2-7 м/с.

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