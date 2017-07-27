Жители Петербурга споют с "Хором Турецкого" караоке на Дворцовой площади в День ВМФ

Малкин надеется, что победа в Кубке Стэнли у Овечкина еще впередиСпорт 27 июля, 12:09
Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии ForbesСпорт 27 июля, 12:08
Баскетболист Хряпа подписал новый контракт с ЦСКАСпорт 27 июля, 12:07
Власти Кузбасса направят 430 млн руб. на повышение фонда оплаты труда медикамСибирь 27 июля, 12:06
КДК РФС рассмотрит неприличный жест Молло в адрес болельщиков "Зенита-2"Спорт 27 июля, 12:06
Малкин: Зарипов - большой мастер, который может заиграть в НХЛСпорт 27 июля, 12:05
Собянин: еще пять футбольных полей появятся в Москве в 2017 годуСпорт 27 июля, 12:03
Малкин надеется, что НХЛ поменяет решение о неучастии игроков лиги в ОИ-2018Спорт 27 июля, 11:51
В Росгвардии осенью появится научная ротаОбщество 27 июля, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Праздник песни", который еще называют "народным караоке", пройдет на Дворцовой площади 30 июля, в День Военно-морского флота под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Все желающие вместе с "Хором Турецкого" смогут исполнить любимые песни нескольких поколений, сообщили в четверг организаторы мероприятия.
"В едином порыве хором вместе с "Хором Турецкого" 10 тыс. людей споют любимые песни нескольких поколений. Лучшие песни России прозвучат от женского лица - арт-группы Soprano Турецкого. Энергетика таких "Праздников песни" зашкаливает, масштаб потрясает", - говорится в сообщении.
Кроме того, для любителей селфи будет проведена акция "#Всегдарядом". Как отмечают организаторы, "активные пользователи социальных сетей смогут увидеть свои фотографии в режиме реального времени на больших экранах на Дворцовой площади".
"Праздник песни" - музыкальный формат, когда вместе с "Хором Турецкого" 10 тыс. человек поют любимые песни нескольких поколений. Идея проекта зародилась во время творческой встречи с президентов РФ Владимиром Путиным. С 2015 года "Праздник песни" был проведен в более чем в 35 городах России, а также в Беларуси и Казахстане.
В мае 2017 года во время президентского приема Михаил Турецкий пригласил Владимира Путина принять участие в "Празднике песни" в Петербурге и спеть вместе с народом песню "С чего начинается Родина".
Мероприятие состоится под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Регистрация участников будет открыта до 20 октября.