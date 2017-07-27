Жители Петербурга споют с "Хором Турецкого" караоке на Дворцовой площади в День ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. "Праздник песни", который еще называют "народным караоке", пройдет на Дворцовой площади 30 июля, в День Военно-морского флота под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Все желающие вместе с "Хором Турецкого" смогут исполнить любимые песни нескольких поколений, сообщили в четверг организаторы мероприятия.

"В едином порыве хором вместе с "Хором Турецкого" 10 тыс. людей споют любимые песни нескольких поколений. Лучшие песни России прозвучат от женского лица - арт-группы Soprano Турецкого. Энергетика таких "Праздников песни" зашкаливает, масштаб потрясает", - говорится в сообщении.

Кроме того, для любителей селфи будет проведена акция "#Всегдарядом". Как отмечают организаторы, "активные пользователи социальных сетей смогут увидеть свои фотографии в режиме реального времени на больших экранах на Дворцовой площади".

"Праздник песни" - музыкальный формат, когда вместе с "Хором Турецкого" 10 тыс. человек поют любимые песни нескольких поколений. Идея проекта зародилась во время творческой встречи с президентов РФ Владимиром Путиным. С 2015 года "Праздник песни" был проведен в более чем в 35 городах России, а также в Беларуси и Казахстане.

В мае 2017 года во время президентского приема Михаил Турецкий пригласил Владимира Путина принять участие в "Празднике песни" в Петербурге и спеть вместе с народом песню "С чего начинается Родина".

Мероприятие состоится под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. Регистрация участников будет открыта до 20 октября.