Рабочая группа СФ по защите прав людей в психбольницах и интернатах заработает в сентябре

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по подготовке проекта федерального закона, который предусматривает создание специальной службы по защите прав пациентов психоневрологических стационаров, заработает в сентябре. Об этом сообщила в четверг ТАСС первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике Людмила Кононова.

Законопроект касается двух категорий граждан: тех, кто получает психиатрическое лечение в медицинских учреждениях, и тех, кто, имея психические нарушения, проживает в социальных учреждениях - психоневрологических интернатах.

Кононова уточнила, что решение о создании этой группы было принято во вторник на заседании верхней палаты парламента. Кроме того, накануне на встрече с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и волонтерами президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью реформировать систему психоневрологических интернатов в России.

"Группа заработает в сентябре", - сказала Кононова. Протокольное поручение Совфеда дано двум комитетам - по социальной политике и по конституционному законодательству и государственному строительству.

По словам Кононовой, основная задача создаваемой рабочей группы - разработка законопроекта о службе защиты прав пациентов, находящихся в психоневрологических организациях. "Еще одно направление (работы группы - прим. ТАСС) - это создание необходимой нормативной базы для системы сопровождения - проживания и трудоустройства инвалида", - сказала сенатор.

Решение принималось несколько лет

Как напомнила Кононова, служба по защите прав пациентов психоневрологических интернатов должна была быть создана много лет назад, и "таковы наши международные обязательства". Однако проблема, по ее словам, заключается в том, что такая служба должна быть независимой от органов исполнительной власти, а "поручение по ее созданию давали Министерству здравоохранения". "Как может министерство создать службу, которая будет, по сути, независимой от него, и его контролировать?" - задалась вопросом сенатор.

"Поэтому мы приняли решение, что эта служба должна быть независимая и, соответственно, должна быть при каком -то независимом органе. Этот вопрос уже несколько лет прорабатывается. Хотели создать ее при Общественной палате или при уполномоченном по правам человека РФ. Сейчас Москалькова [Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ] заявила, что она готова работать, чтобы эта служба была создана при них, под их кураторством, и в то же время, чтобы это была такая служба, которая бы включала в себя представителей различных социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые объединены этой тематикой", - пояснила Кононова.

Представители службы должны быть в каждом интернате

По словам сенатора, представители этой службы должны находиться в каждом психоневрологическом стационаре, чтобы к ним могли обращаться с проблемами, просьбами и жалобами. "Потому что на сегодняшний день система является закрытой, и у нас получается, что интернат, например, он сам опекун, сам исполнитель и сам контролер. Допуск каких-то иных лиц даже из института уполномоченного крайне затруднен", - отметила она.

Надзорные органы, как правило, следят за условиями содержания пациентов, общения с гражданами практически не происходит. "И у нас прокуратура говорит о том, что у нас нет практически жалоб оттуда, а их нет просто потому, что им некому пожаловаться. Многие из них вообще не могут писать, не знают, куда обращаться. То есть нужна такая служба, которая будет непосредственно там работать", - пояснила Кононова.

Касаясь второго направления деятельности рабочей группы, Кононова отметила, что речь идет о службе сопровождения пациентов психоневрологических учреждений вне стационаров.

"Такая практика уже есть в нескольких регионах, созданы пилотные проекты. Некоторые предоставляют таким людям квартиры, работника, который обеспечивает им условия для проживания, трудовую занятость. Они живут как обычные граждане, не находясь в закрытых интернатах, что используется во всем мире, и должно быть у нас", - сказала сенатор. "Для двух этих задач - создание нормативной базы для создания службы и социального сопровождения и трудоустройства - и создается наша рабочая группа", - пояснила сенатор.

Накануне на встрече с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и волонтерами президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью реформировать систему психоневрологических интернатов в России.