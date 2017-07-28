Рособрнадзор частично лишил госаккредитации Самарскую гуманитарную академию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Самарская гуманитарная академия лишена госаккредитации по двум направлениям обучения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что речь идет о направлениях "экономика и управление" (среднее профессиональное образование) и "юриспруденция" (магистратура, среднее профессиональное образование).

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).