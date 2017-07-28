Глава Ростуризма назвал турсезон в Крыму успешным

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Летний туристический сезон в Крыму проходит успешно, на полуостров массово приезжают в том числе и граждане Украины, несмотря на проблемы на украинской границе. Об этом доложил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он также добавил, что, по данным его ведомства, 85% отдыхающих остались довольны поездкой.
Глава государства в начале совещания отметил, что, несмотря на погодные условия, в России наблюдается "хорошая ситуация с заполнением наших курортов, в том числе на Черноморском побережье и в Крыму".
Глава Ростуризма подтвердил, что "высокий турсезон в Крыму проходит успешно".
"На полуостров массово приезжают граждане из соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с украинской стороны [границы]", - продолжил глава Ростуризма.
Как сообщил Сафонов, почти половина отдыхающих в Крыму сами организовали свою поездку, без помощи туроператоров. Доля туристов, приехавших с семьями, составляет 44%.
По данным Ростуризма, число санаторно-курортных учреждений в Крыму увеличилось в этом году на 24%, средняя цена отдыха в летний период 2017 года в санаторно-курортной отрасли составляет 3 тыс. 64 рубля в день, а размещение в гостинице - 3,2 тыс., "что тоже достаточно доступные цены".
"Мы проводим социологические исследования, спрашиваем, как они туристы отдохнули и насколько они довольны отдыхом: 85% сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться, из этого количества 35% впервые посещали Крым", - добавил Сафонов.
Он сообщил, что с этого месяца приезжающие в Крым туристы могут приобрести карту гостя Крыма и Севастополя, которая позволяет им пользоваться со скидкой услугами различных гостиниц, музеев и ресторанов. "Это может существенно сократить затраты на отдых в Крыму - до 30% в разных местах", - сказал глава Ростуризма.