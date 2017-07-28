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Глава Ростуризма назвал турсезон в Крыму успешным

Общество
28 июля, 15:28 дата обновления: 28 июля, 15:37 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 28, июля. /ТАСС

Олег Сафонов отметил, что полуостров посетили более 2,3 млн туристов

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Летний туристический сезон в Крыму проходит успешно, на полуостров массово приезжают в том числе и граждане Украины, несмотря на проблемы на украинской границе. Об этом доложил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он также добавил, что, по данным его ведомства, 85% отдыхающих остались довольны поездкой.

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Глава государства в начале совещания отметил, что, несмотря на погодные условия, в России наблюдается "хорошая ситуация с заполнением наших курортов, в том числе на Черноморском побережье и в Крыму".

Глава Ростуризма подтвердил, что "высокий турсезон в Крыму проходит успешно".

"Полуостров сохраняет статус одного из самых популярных внутрироссийских направлений. Несмотря на резко возросший уровень конкуренции и неблагоприятные начальные погодные условия <…> количество отдохнувших в Крыму в настоящее время находится примерно на уровне предыдущего - рекордного - 2016 года и составляет более 2,3 млн человек", - сказал Сафонов. По его словам, имеющееся падение этого показателя на 4,8% не является значительным и "можно считать на уровне статистической погрешности".

"На полуостров массово приезжают граждане из соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с украинской стороны [границы]", - продолжил глава Ростуризма.

Как сообщил Сафонов, почти половина отдыхающих в Крыму сами организовали свою поездку, без помощи туроператоров. Доля туристов, приехавших с семьями, составляет 44%.

По данным Ростуризма, число санаторно-курортных учреждений в Крыму увеличилось в этом году на 24%, средняя цена отдыха в летний период 2017 года в санаторно-курортной отрасли составляет 3 тыс. 64 рубля в день, а размещение в гостинице - 3,2 тыс., "что тоже достаточно доступные цены".

"Мы проводим социологические исследования, спрашиваем, как они туристы отдохнули и насколько они довольны отдыхом: 85% сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться, из этого количества 35% впервые посещали Крым", - добавил Сафонов.

Он сообщил, что с этого месяца приезжающие в Крым туристы могут приобрести карту гостя Крыма и Севастополя, которая позволяет им пользоваться со скидкой услугами различных гостиниц, музеев и ресторанов. "Это может существенно сократить затраты на отдых в Крыму - до 30% в разных местах", - сказал глава Ростуризма.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
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