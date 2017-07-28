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Власти Москвы рассматривают 300 стартовых площадок по реновации для строительства домов

Общество
28 июля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Итоговые площадки озвучат после утверждения программы Сергеем Собяниным

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московские власти предварительно отобрали порядка 300 стартовых площадок для постройки новых домов вместо снесенных пятиэтажек. Окончательный список площадок появится после утверждения программы по строительству мэром Москвы, сообщили ТАСС в Москомархитектуре.

"Рассматривается порядка 300 площадок. Итоговые площадки будут озвучены только после утверждения программы мэром Москвы", - пояснил представитель департамента.

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В середине июля заместитель префекта ЮЗАО Александр Лапшинов на заседании рабочей группы по реновации в Госдуме сообщил о предварительном подборе трех стартовых площадок для жителей пятиэтажек в Академическом районе Юго-Западного округа (ЮЗАО) Москвы.

По его словам, столичные власти подобрали стартовые площадки на улице Шверника, д. 6, Новочеремушкинской улице, владение 24-35 и в 12-м квартале Новых Черемушек.

О реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. Свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

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