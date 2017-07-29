Кузнецова заявила о проверке интерната в Коми, где детей заставляли рубить борщевик

СЫКТЫВКАР, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Коми сотрудников своего аппарата для проверки Пажгинской щколы-интерната, где детей заставляли рубить токсичное растение борщевик. О комплексной инспекционной проверке Пажгинской школы и других заведений интернатного типа в Коми сообщается в субботу на официальном сайте омбудсмена.

"Считаю, что проверки интерната в Коми должны быть масштабными и тщательными, в том числе на предмет иных нарушений в данном учреждении и не только в нем", - процитировала Кузнецову ее пресс-служба.

Детский омбудсмен сообщила, что направит в Коми не только необходимые запросы, но и сотрудников аппарата уполномоченного для проведения собственной инспекционной проверки. "Планируем увидеть все своими глазами", - отметила омбудсмен.

По ее мнению, в случае с Пажгинской школой-интернатом речь может идти не просто о недосмотре, но и заведомом подвергании опасности здоровья несовершеннолетних. "Любой взрослый знает, что борщевик - опасное растение, контакт с которым может стать причиной серьезных ожогов. Заставлять детей работать с таким растением, тем более - без спецодежды, значит сознательно подвергать их опасности. Никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья", - подчеркнула Кузнецова.

Ранее Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по результатам проверки информации о получении подростками ожогов в результате уборки борщевика. Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". Проверки по инциденту в Пажге проводят также прокуратура Коми, полиция, региональное министерство образования, науки и молодежной политики. По данным прокуратуры, подростков интерната отправляли и на другие незаконные работы.