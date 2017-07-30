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Жители Петербурга собрали самую большую карту "Мир" площадью 360 кв. м

Общество
30 июля, 14:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июля. /ТАСС

Флешмоб попал в Книгу рекордов России

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© Анна Артемова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Жители Петербурга собрали самую большую карту "Мир" площадью 360 кв. метров, флешмоб попал в Книгу рекордов России. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка, площадь рекордной карты вмещает более 76 тыс. карт "Мир" в натуральную величину.

"Такая акция проводится впервые, ранее никто не заявлял о желании поставить такой рекорд России", - сказал журналистам в субботу, когда была проведена акция, представитель Книги рекордов России Роман Данилов.

Северо-Западный Сбербанк уже эмитировал более 588 тыс. банковских карт "Мир". На территории Северо-Западного федерального округа такой картой уже пользуются более 237 тыс. человек, 67,5 тыс. из них - в Санкт-Петербурге.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП Банка.

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