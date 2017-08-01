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Постановление по созданию жилфонда реновации Москвы будет готово до 13 августа

Общество
1 августа, 13:50 UTC+3 МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В настоящее время рассматриваются кандидатуры глав и членов попечительского совета

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные власти планируют на следующей неделе, с 7 по 13 августа, выпустить постановление о формировании Фонда реновации жилья Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании президиума московской мэрии.

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"На следующей неделе будет постановление о фонде (Фонд реновации жилья - прим. ТАСС). Сейчас смотрим, кто войдет в попечительский совет. Кроме того, еще рассматриваются кандидатуры глав", - сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщал о том, что предполагается создание Фонда реновации жилья, который будет оперировать 100 млрд рублей ежегодно в течение первых трех лет.

Жилой фонд, предположительно, будет сформирован сразу из трех источников: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства"; выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

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