Минприроды объяснило смену главы Сочинского заповедника нецелевым расходованием средств

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
Ранее сообщалось, что на пост временно исполняющей обязанности директора Сочинского нацпарка назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский же заявил, что не согласен с решением Минприроды и обжаловал его в суде.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации", - приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова.
Замминистра также отметил, что заявление отстраненного от должности директора Пеньковского не соответствует действительности и "направлено на срыв проверки его хозяйственной деятельности, а также деятельности его близких родственников, также работников нацпарка".