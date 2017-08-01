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Минприроды объяснило смену главы Сочинского заповедника нецелевым расходованием средств

Общество
1 августа, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Нарушения во время работы бывшей администрации были выявлены Счетной палатой РФ

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

Ранее сообщалось, что на пост временно исполняющей обязанности директора Сочинского нацпарка назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский же заявил, что не согласен с решением Минприроды и обжаловал его в суде.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации", - приводит пресс-служба слова заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова.

Замминистра также отметил, что заявление отстраненного от должности директора Пеньковского не соответствует действительности и "направлено на срыв проверки его хозяйственной деятельности, а также деятельности его близких родственников, также работников нацпарка".

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