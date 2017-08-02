За полгода приставы получили 5 тыс. жалоб на коллекторов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Судебные приставы за полгода (с начала осуществления контроля за деятельностью коллекторов) получили от граждан свыше 5 тыс. жалоб. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов на пресс-конференции после коллегии ведомства.
"С начала года ФССП России приступила к реализации новой для себя функции по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - сообщил он. - В территориальных органах ФССП России рассмотрено более 5,1 тыс. обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав, а также в связи с разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности".
Вместе с тем он признал и увеличение количества выявляемых нарушений в работе коллекторов - за полгода приставы по результатам проверок коллекторов составили 260 протоколов об административных правонарушениях. Судами рассмотрен 91 административный протокол. "По результатам рассмотрения 74 виновных лица привлечены к ответственности в виде административного штрафа на сумму более 2,5 млн руб.", - сообщил Аристов.
За шесть месяцев в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, включено 130 компаний, зарегистрированных в 33 регионах РФ. "При реализации новых положений законодательства ФССП России столкнулась с рядом проблем, требующих как внесения в него изменений, так и толкования отдельных норм", - добавил глава ФССП. По его словам, в ФССП уже разрабатывается законопроект, призванный их разрешить.