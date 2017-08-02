Наина Ельцина: академик РАН Юрий Рыжов был настоящим российским интеллигентом

Ответственный за конвой может понести уголовную ответственность из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 2 августа, 13:07
Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допингаСпорт 2 августа, 13:02
Криптовалюта биткоин. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 12:37
Суд начнет процесс над Улюкаевым 8 августаПроисшествия 2 августа, 12:31
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФПолитика 2 августа, 12:31
Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клубаСпорт 2 августа, 12:28
Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьемСпорт 2 августа, 12:22
Валуев считает, что Мэйуэзер выиграет у Макгрегора в боксерском поединкеСпорт 2 августа, 12:13
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университетОбщество 2 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Академик РАН, правозащитник и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов, который скончался 29 июля на 87-м году жизни, был "настоящим российским интеллигентом", сообщила в среду вдова первого президента страны Наина Ельцина.
В среду, 2 августа, в Москве проходит церемония прощания с общественным деятелем.
"Сегодня мы прощаемся с Юрием Алексеевичем Рыжовым… Он был замечательным человеком - очень образованным, мудрым, тонким, ироничным… Настоящий российский интеллигент - этим, по-моему, все сказано. Мне искренне жаль, что я сейчас не в Москве и не смогу быть на прощании", - цитирует ее слова пресс-служба Президентского центра им. Б. Н. Ельцина.
Вдова первого президента России напомнила, что Рыжов много лет работал в команде Бориса Ельцина. "Но это никогда не мешало ему иметь собственную точку зрения, иногда отличную от президента, и отстаивать свою позицию. При этом Борис Николаевич [Ельцин] всегда знал, что на Юрия Алексеевича [Рыжова] можно положиться. Глубоко переживающий трудности, которые приходилось преодолевать стране, Юрий Алексеевич до конца жизни сохранял оптимизм и веру в лучшее", - отметила она.
Юрий Рыжов родился 28 октября 1930 года в Москве. В 1989-1991 годах был членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992-1999 годах занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России во Франции. Рыжов - один из учредителей Общественного комитета по защите ученых, который оказывал поддержку обвиненным в госизмене российским ученым.