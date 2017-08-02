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Наина Ельцина: академик РАН Юрий Рыжов был настоящим российским интеллигентом

Общество
2 августа, 13:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, августа. /ТАСС

Церемония прощания с общественным деятелем проходит в среду в Москве

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Академик РАН, правозащитник и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов, который скончался 29 июля на 87-м году жизни, был "настоящим российским интеллигентом", сообщила в среду вдова первого президента страны Наина Ельцина.

В среду, 2 августа, в Москве проходит церемония прощания с общественным деятелем.

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"Сегодня мы прощаемся с Юрием Алексеевичем Рыжовым… Он был замечательным человеком - очень образованным, мудрым, тонким, ироничным… Настоящий российский интеллигент - этим, по-моему, все сказано. Мне искренне жаль, что я сейчас не в Москве и не смогу быть на прощании", - цитирует ее слова пресс-служба Президентского центра им. Б. Н. Ельцина.

Вдова первого президента России напомнила, что Рыжов много лет работал в команде Бориса Ельцина. "Но это никогда не мешало ему иметь собственную точку зрения, иногда отличную от президента, и отстаивать свою позицию. При этом Борис Николаевич [Ельцин] всегда знал, что на Юрия Алексеевича [Рыжова] можно положиться. Глубоко переживающий трудности, которые приходилось преодолевать стране, Юрий Алексеевич до конца жизни сохранял оптимизм и веру в лучшее", - отметила она.

Юрий Рыжов родился 28 октября 1930 года в Москве. В 1989-1991 годах был членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992-1999 годах занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России во Франции. Рыжов - один из учредителей Общественного комитета по защите ученых, который оказывал поддержку обвиненным в госизмене российским ученым.

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