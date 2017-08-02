Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 3 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе на четверг, 3 августа, из-за ожидающегося усиления ветра, грозы и высокой температуры воздуха. Об этом сообщает в среду Гидрометцентр РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

Данный уровень опасности объявлен на четверг и на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО). Схожие с московскими погодные условия ожидаются в Белгородской, Брянской, Курской, Тамбовской областях. В ряде регионов ЦФО также ожидается дождь (Владимирская, Тверская, Ярославская области) и высокая пожароопасность (Воронежская, Липецкая, Орловская области).

По данным Гидрометцентра РФ, в четверг днем температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 м/с.