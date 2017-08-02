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МИД предупредил об огромных очередях на паспортном контроле в аэропортах Европы

Общество
2 августа, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Из-за введения Евросоюзом новых правил пограничного контроля есть затруднения в воздушных гаванях Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Мадрида и Парижа

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ТАСС, 2 августа. Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупреждает об огромных очередях, которые образовались в эти дни в аэропортах ряда европейских столиц из-за введенной Евросоюзом единой системы контроля въезда и выезда для граждан третьих стран.

"Из-за введения Евросоюзом новых правил пограничного контроля образовались гигантские очереди в аэропортах Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Мадрида, Парижа", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице ДСКЦ в Twitter.

Единая система контроля предполагает регистрацию данных о порядке въезда и выезда граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ сообщества.

Как ранее отметили в Брюсселе, усиление контроля внешних границ ЕС осуществляется на фоне миграционного кризиса и роста террористической угрозы. Кроме того, введены систематические проверки в отношении всех, кто пересекает внешнюю границу, в том числе граждан Евросоюза, начато создание общей пограничной и береговой охраны в помощь национальным пограничным службам стран ЕС, которые находятся на внешних рубежах сообщества.

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