МИД предупредил об огромных очередях на паспортном контроле в аэропортах Европы

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ТАСС, 2 августа. Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупреждает об огромных очередях, которые образовались в эти дни в аэропортах ряда европейских столиц из-за введенной Евросоюзом единой системы контроля въезда и выезда для граждан третьих стран.
"Из-за введения Евросоюзом новых правил пограничного контроля образовались гигантские очереди в аэропортах Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Мадрида, Парижа", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице ДСКЦ в Twitter.
#Евросоюз – из-за введения Евросоюзом новых правил погранконтроля гигантские очереди в аэр-х Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Мадрида, Парижа pic.twitter.com/K3zRhOK92c— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) August 2, 2017
Единая система контроля предполагает регистрацию данных о порядке въезда и выезда граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ сообщества.
Как ранее отметили в Брюсселе, усиление контроля внешних границ ЕС осуществляется на фоне миграционного кризиса и роста террористической угрозы. Кроме того, введены систематические проверки в отношении всех, кто пересекает внешнюю границу, в том числе граждан Евросоюза, начато создание общей пограничной и береговой охраны в помощь национальным пограничным службам стран ЕС, которые находятся на внешних рубежах сообщества.