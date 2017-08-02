Союз журналистов требует строго наказать напавшего на корреспондента НТВ в Парке Горького

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) потребовал избрать самые строгие меры в отношении мужчины, напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в Парке Горького. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Союза.

Ранее ряд СМИ сообщал, что на корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Развозжаева напали по время прямого эфира в Парке Горького, где отмечается День Воздушно-десантных войск. Сообщается, что к нему подошел нетрезвый мужчина и, ругаясь, ударил кулаком по лицу.

"Так как нападавший задержан, мы рассчитываем, что расследование будет проведено максимально быстро и в отношении него будут избраны самые строгие меры пресечения, - отмечается в документе. - Кроме того, очевидно, что имеет место хулиганство и нанесение телесных повреждений".

По мнению руководства правовой службы СЖР, "в действиях нападавшего на журналиста, работающего в прямом эфире, усматриваются признаки статьи 144 Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование законной деятельности журналистов", что предусматривает лишение свободы сроком до шести лет". В Союзе выразили готовность оказать юридическую поддержку Никите Развозжаеву в случае его обращения в суд.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили ТАСС, что состояние здоровья Развозжаева, который подвергся нападению хулигана во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений, однако было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что "подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства". В столичной полиции подчеркнули, что напавший на корреспондента не имеет никакого отношения к ВДВ.