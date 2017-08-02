В Москве ночью и утром ожидается гроза и усиление ветра

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра до 19 метров в секунду в столице ночью и утром в четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на ночные и утренние часы 3 августа местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 14-19 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.