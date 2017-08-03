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Экспедиция "Байкал - Аляска" сделала остановку на Камчатке

Общество
3 августа, 12:58 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Надувной катамаран зашел в Авачинскую бухту и пришвартовался в центре Петропавловска-Камчатского

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска", повторяющая путь сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке, сделала остановку на Камчатке. Надувной катамаран зашел в Авачинскую бухту и пришвартовался в центре Петропавловска-Камчатского, сообщает корреспондент ТАСС  с места событий.

"Прибытие на Камчатку ознаменовало завершение четвертого этапа экспедиции "Байкал - Аляска". За два месяца мы прошли около 7 тыс. км по озеру Байкал, сибирской реке Лене, рекам Дальнего Востока, пересекли Охотское море и, обогнув Камчатку, вышли в Тихий океан", - сообщил руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

Он рассказал, что члены экспедиции пробудут в Петропавловске-Камчатском пять дней, а затем вылетят домой. "Катамаран пока останется здесь, на Камчатке. Весной мы вернемся и отправимся на Аляску", - сказал путешественник.

Экспедиция "Байкал - Аляска" стартовала из Иркутска 30 мая. Ее участникам предстоит впервые за 150 лет пройти путем сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Маршрут протяженностью более 11 тыс. км предполагается преодолеть на разборном парусном катамаране океанского класса с перевозкой его через два водораздельных хребта - в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), которого называют "апостолом Сибири и Америки", а также 80-летия Иркутской области. Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Генеральным информационным партером проекта является агентство ТАСС.

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