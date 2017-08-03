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Теплая погода ожидается в предстоящие выходные в Москве

Общество
3 августа, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Температура воздуха прогреется до 26 градусов

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой - до 26 градусов, сообщили в четверг в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

"Погода будет теплой, комфортной. Ожидается до 23-26 градусов тепла. Будет преимущественно солнечно, небольшой и лишь местами дождь возможен в субботу", - отметили в метеослужбе.

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Там добавили, что в ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве - 14-16, по области - до 11 градусов. Днем с приближением очередного фронтального раздела местами пройдет небольшой дождь, в столице будет 24-26, по области- 23-28 градусов тепла.

Средняя суточная температура воздуха в выходные, по данным метеослужбы, ожидается выше нормы на два-три градуса.

Начало следующей недели также будет теплым - с температурой 20-25 градусов, ночью станет холоднее - 9-15 градусов. Пройдет небольшой дождь. По предварительным расчетам, вся следующая неделя также будет комфортной.

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