Теплая погода ожидается в предстоящие выходные в Москве

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой - до 26 градусов, сообщили в четверг в пресс-службе Гидрометцентра РФ.
"Погода будет теплой, комфортной. Ожидается до 23-26 градусов тепла. Будет преимущественно солнечно, небольшой и лишь местами дождь возможен в субботу", - отметили в метеослужбе.
Там добавили, что в ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве - 14-16, по области - до 11 градусов. Днем с приближением очередного фронтального раздела местами пройдет небольшой дождь, в столице будет 24-26, по области- 23-28 градусов тепла.
Средняя суточная температура воздуха в выходные, по данным метеослужбы, ожидается выше нормы на два-три градуса.
Начало следующей недели также будет теплым - с температурой 20-25 градусов, ночью станет холоднее - 9-15 градусов. Пройдет небольшой дождь. По предварительным расчетам, вся следующая неделя также будет комфортной.