Теплая погода ожидается в предстоящие выходные в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой - до 26 градусов, сообщили в четверг в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

"Погода будет теплой, комфортной. Ожидается до 23-26 градусов тепла. Будет преимущественно солнечно, небольшой и лишь местами дождь возможен в субботу", - отметили в метеослужбе.

Там добавили, что в ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве - 14-16, по области - до 11 градусов. Днем с приближением очередного фронтального раздела местами пройдет небольшой дождь, в столице будет 24-26, по области- 23-28 градусов тепла.

Средняя суточная температура воздуха в выходные, по данным метеослужбы, ожидается выше нормы на два-три градуса.

Начало следующей недели также будет теплым - с температурой 20-25 градусов, ночью станет холоднее - 9-15 градусов. Пройдет небольшой дождь. По предварительным расчетам, вся следующая неделя также будет комфортной.