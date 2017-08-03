В ОП призвали международные организации помочь освобождению украинского журналиста

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков направил обращение в ряд международных организаций с призывом содействовать честному расследованию дела украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиненного в госизмене, и его освобождению. Об этом сообщается в четверг на сайте ОП.
"Призываю к честному расследованию, немедленному освобождению господина Муравицкого, немедленному прекращению репрессий в адрес прессы на Украине, к обеспечению свободного доступа к информации и либерализации сотрудничества наших украинских коллег с российскими средствами массовой информации", - говорится в обращении, фрагменты которого опубликованы на сайте Общественной палаты.
В заявлении отмечается, что "западные коллеги часто называют Украину успешной в деле обеспечения свободы слова страной". "Надеюсь, что эти заявления - не просто слова, и западные медиа сделают что-то, чтобы помочь нашим коллегам на Украине свободно и безопасно выполнять свою работу", - подчеркивается в тексте.
По мнению Примакова, уголовное преследование Муравицкого является нарушением свободы слова. "Это явно демонстрирует, что на Украине установилось полицейское государство и цензура. Многие коллеги господина Муравицкого в российских СМИ обеспокоены вопросом его безопасности, так как методы Службы безопасности Украины известны своей жестокостью, что неоднократно было подтверждено многими инспекционными миссиями ОБСЕ, Amnesty International и других организаций", - приводятся на сайте ОП слова Примакова.
Муравицкий был задержан Службой безопасности Украины 1 августа, в четверг суд поместил его под арест. Украинские правоохранители подозревают журналиста в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни и создании террористической группы. За данные преступления Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
МИД России заявил, что задержание журналиста "за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов" свидетельствует о возврате Украины к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия. Василий Муравицкий - украинский журналист, публицист, с 2011 года был главным редактором газеты молодежной организации Компартии Украины "Новая волна", публиковался на сайте ресурса "Украина.ру".