Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии не привели к массовому оттоку туристов

СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии, в результате которых погибли две российские туристки и пострадали более 60 человек, не привели к массовому отказу туристов от поездок в республику, сказал в пятницу ТАСС заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба.

"Экскурсионные автобусы в Абхазию из города Сочи приезжают, здравницы принимают туристов, их безопасность обеспечивается по максимуму", - сказал Ахба.

Он отметил, что связывался с российскими туроператорами, которые сообщили о единичных отказах, и что массового отказа от поездок в Абхазию нет.

"Не уехали даже те туристы, которые отдыхали в Приморском и пострадали. Выписавшись из больниц, они продолжили свой отдых в здравницах, куда их разместили бесплатно", - сказал министр.

В целом, по словам Ахбы, загруженность коллективных мест размещения в настоящее время составляет 65-70%. "Это не столь высокий показатель, если сравнивать с прошлым годом, но мы надеемся, что в сентябре - в бархатный сезон - здравницы будут заполнены, поскольку в этот период и стоимость путевок снижается", - сказал он.

По информации Ахбы, количество мест в коллективных средствах размещения составляет 25 тыс., а в частных - 50 тыс. В основном это Гагрский, Гудаутский районы и город Сухум. Курортный сезон в Абхазии длится четыре месяца - с июня по сентябрь. В 2014 году в Абхазии на экскурсиях и отдыхе побывали 700 тыс. человек, в 2015 году - 1,2 млн человек, а в 2016 году - 1,5 млн человек.