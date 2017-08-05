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Якутия будет изыскивать резервы для помощи родственникам пострадавших горняков

Общество
5 августа, 7:25 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Глава региона Егор Борисов подчеркнул, что ситуация сложная, но необходимо обеспечить всю возможную помощь

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ЯКУТСК, 5 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Глава Якутии Егор Борисов поручил обеспечить всю возможную помощь семьям пропавших в результате аварии на руднике "Мир" людей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

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"Необходимо изыскать резервы для первоочередных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС и помощи родственникам, держать на контроле вопрос возможной транспортировки пострадавших для лечения в Якутске. Ситуация сложная. Поисковые работы продолжаются", - сказал Егор Борисов.

Компания "Алроса" уже обнародовала имена девяти горняков, поиски которых продолжаются. По предварительным данным, пятеро из них - жители города Мирного, шахтеры, четверо - из Белгорода, подрядчики, выполнявшие работы на объекте.

Также Борисов координирует работу республиканского оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Он поручил установить контакт с родственниками горняков, которые до сих пор не обнаружены, проработать вопросы организации перевозки людей на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи.

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